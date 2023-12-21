روسيا تطور برنامجا غذائيا لرواد محطتها المدارية الواعدة

أعلنت شركة إينيرغيا التابعة لـ "روس كوسموس" أنها ستتعاون مع بعض المؤسسات والمعاهد الروسية لوضع برنامج غذائي للرواد الذين سترسلهم روسيا لمحطة (ROS) المدارية في المستقبل.

وحول الموضوع قال رئيس قسم الأغذية الفضائية في معهد أبحاث صناعة مركزات الأغذية وتكنولوجيا الأغذية الخاصة في روسيا، أندريه فيديرنيكوف:"تلقى معهدنا طلبا من شركة إينيرغيا الروسية لتطوير نظام غذائي جديد ليتم اعتماده من قبل رواد المحطة المدارية التي ستطلقها روسيا إلى الفضاء مستقبلا، وبناء على ذلك فإن معهدنا سيتعاون مع بعض المؤسسات المختصة ليكون المطور الرئيسي للبرنامج الغذائي لمحطة (ROS).

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد ذكرت "أن المحطة المدارية الروسية (ROS) قد تُغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024".

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وفي فبراير الماضي، أشار نائب كبير المصممين في شركة "إينيرغيا" التابعة للوكالة، فلاديمير كوجِفنيكوف إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة ما بين عامي 2028 و 2030".

المصد: تاس