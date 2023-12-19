Spektr-RG يكتشف توهج الأشعة السينية في 120 نظاما كوكبيا

اكتشف المرصد الفضائي Spektr-RG توهجات الأشعة السينية المنبعثة من 120 نظاما كوكبيا اكتشفت ودرست مؤخرا في مجرتنا.





ويشير مارات غيلفانوف كبير الباحثين في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن العلماء لم يتمكنوا من اكتشاف الأشعة السينية الصادرة عن 29 نظاما نجميا فيها كواكب يحتمل أن تكون صالحة للسكن.

إقرأ المزيد

ويقول غليفانوف في المؤتمر العلمي "الفيزياء الفلكية عالية الطاقة اليوم وغداً" (HEA-2023): "بناء على اقتراح الأكاديمي سونياييف، درسنا حوالي 3 آلاف نجم من أنظمة كوكبية. واكتشفنا انبعاث الأشعة السينية من 120 منها. ومن المثير للاهتمام لا يوجد أي منها في قائمة 29 نظاما نجميا يحتمل أن تكون صالحة للسكن. ولكن يمكن الافتراض أن هذا قد يشير إلى أنه إذا كانت الحياة موجودة هناك، فإن انبعاث الأشعة السينية لا يهددها. وهذا بالطبع يتطلب بحثا إضافيا".

ووفقا له، يشير هذا الاكتشاف إلى أنه بإمكان المرصد الفضائي Spektr-RG الحصول على بيانات مماثلة على نطاق واسع عند مراقبة النجوم الفردية وأنظمة الكواكب المرتبطة بها. وستساعد هذه البيانات علماء الكواكب مستقبلا على تقييم ظروف الكواكب التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن بدقة عالية، وكذلك البحث عن الآثار المحتملة لوجود حضارات خارج كوكب الأرض.

المصدر: تاس