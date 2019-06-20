روسيا ترسل مرصدا متطورا إلى الفضاء

تستعد روسيا لإرسال المرصد الفضائي Spectr-RG، ليصبح أحد أهم الأجهزة المستخدمة في رصد الكون.

وأشارت وكالة "روس كوسموس" إلى أن المرصد من المفترض أن ينطلق إلى الفضاء من قاعدة "بايكونور" في 21 يونيو الجاري، محمولا على صاروخ "بروتون-إم" المزود بوحدة التعجيل DM-03.

وأكدت أن عملية الإطلاق التي من المفترض أن تتم في تمام الساعة 15:17 بتوقيت موسكو في اليوم المذكور، ستنقل في بث حي عبر الرابط التالي (http://online.roscosmos.ru/).

roscosmos

ونشرت الوكالة صورا التقطتها أقمار Resurs-P و Kanopus-V لقاعدة "بايكونور" من الجو، تظهر البرج الذي ثبت عليه صاروخ " بروتون-إم"، كما نشرت شريط فيديو بين عملية نقل الصاروخ إلى القاعدة، ووضعه بشكل أفقي على قاعدة الإطلاق، استعدادا لملئه بالوقود وإرساله إلى الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مرصد Spectr-RG الذي طوّر في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، هو مرصد مخصص لرسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

المصدر: روس كوسموس