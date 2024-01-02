قال دميتري سابلين نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، إن المسيرات الجوية الروسية من طراز لانسيت تمكنت من تدمير جزء كبير من المدرعات الغربية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وأضاف سابلين، الذي يشغل كذلك منصب قائد لواء المسيرات الجوية "كاسكاد": "تم بواسطة المسيرات الجوية الروسية ومن بينها لانسيت، إحراق آلاف المركبات المدرعة الأوكرانية، بما في ذلك المشرط. منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم حرق عدد كبير من المعدات الغربية التي وصلت إلى أوكرانيا".

إقرأ المزيد

ووفقا له، تعتبر المجموعات التي تشغل هذه الطائرات بدون طيار، بمثابة الهدف الأولوي للقوات الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، فإن خسائر الجانب الأوكراني نتيجة الهجمات بهذه الذخائر الجوية المتسكعة من هذا النوع، تتجاوز بشكل كبير عدد المحاولات الأوكرانية لمهاجمة مشغلي هذه المسيرات الجوية.

وشدد سابلين على أن مسيرات لانسيت، تقوم كذلك بتدمير مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: تاس