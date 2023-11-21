درونات لانسيت الروسية "تمزّق" المدافع المعادية!

تعتبر درونات "لانسيت" من أهم الأسلحة التي تعتمد عليها روسيا في العملية العسكرية الخاصة، وأظهرت هذه الدرونات فعالية ممتازة في تدمير الآليات والأسلحة المعادية وتحويلها لقطع صغيرة .

ويعتبر الخبراء العسكريون درونات لانسيت الانتحارية أحد أكثر الأسلحة فعالية في العالم، إذ وبالرغم من وجود أنظمة التشويش وأنظمة الحرب الإلكترونية تمكنت هذه الدرونات من تدمير المدافع الغربية التي تم تسليمها لأوكرانيا.

وأشارت صحيفة Hindustan Times الهندية إلى "أن القوات الروسية وخلال العملية العسكرية الخاصة استخدمت بنجاح درونات لانسيت واستطاع أحد هذه الدرونات تدمير مدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز FH70 في غابة كثيفة، وفي هجوم روسي آخر تمكن درون لانسيت من تدمير مدفع M777 قدمه الناتو لأوكرانيا".

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خضعت درونات "لانسيت" لتحديثات كبيرة بناء على نتائج استخدامها خلال العملية الروسية الخاصة، وبفضل أجنحتها التي على شكل حرف "X" يمكن لهذه الدرونات، المناورة بشكل كبير، كما أن المواد المركبة التي صنعت منها تجعلها غير مرئية لرادارات العدو.

كما يمكن لها التحليق لمسافات تتراوح ما بين 40 و70 كلم تبعا لنسختها، وجهّزت بعدة أنواع من الرؤوس الحربية بما فيها الرؤوس الشديدة الانفجار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا