روسيا تختبر درونات ضاربة جديدة

نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اختبار القوات العسكرية الروسية لدرون جديد قادر على تنفيذ مهام الاستطلاع والتعامل مع الأهداف المعادية في المعارك.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مشغلي الدرونات التابعين لكتيبة "فوستوك" في زاباروجيه اختبروا مؤخرا طائرة مسيرة صممت للاشتباك مع الأهداف المعادية، وإجراء عمليات الاستطلاع خلف خطوط العدو في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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وأشار نائب رئيس قوات الحرس الوطني في دونيتسك، ألكسندر خوداكوفسكي إلى أن الاختبارات على الدرون الجديد جرت في ظروف صعبة حيث كانت الرياح قوية في منطقة الاختبار، وكان التشويش من منظومات الحرب الإلكترونية قويا.

وتظهر اللقطات التي انتشرت أن الدرون الجديد يشبه إلى حد ما درونات "لانسيت" الروسية، لكنه أكبر حجما، كما جهّز بذيل مزدوج على شكل حرف "X" ليكون قادرا على المناورة بشكل جيد أثناء التحليق .

المصدر: روسيسكايا غازيتا