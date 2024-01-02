كييف منزعجة من متابعة الشباب الأوكراني مسلسلا روسيا

قال النائب الأول لرئيس برلمان أوكرانيا والزعيم السابق لحزب خادم الشعب، ألكسندر كورنينكو، في مقابلة مع وكالة أوكرينفورم، إن السينما في بلاده عاجزة عن إنتاج مسلسل جيد كما في روسيا.

ووفقا له، فإن المسلسل الروسي "كلمة شرف. دماء على الأسفلت" يحظى بشعبية خاصة بين الشباب الأوكراني. ووصف البرلماني، ذلك بالمشكلة لعدم قدرة كييف على فعل أي شيء لمواجهة هذا الوضع.

إقرأ المزيد

وأضاف كورنينكو: "هذا تحد كبير من الناحيتين الأيديولوجية والاستراتيجية، لم تشهد بلادنا مثل هذا التحدي المتمثل في إعادة بناء العمل الإعلامي – العقائدي بشكل كامل مع مواطنيها، وخاصة مع الشباب".

وشكك كورنينكو، في قدرة السينما في أوكرانيا على إنتاج مسلسل مثير للاهتمام.

وقال: "لا أذكر أنه تم إنتاج أي مسلسل تلفزيوني جيد للمراهقين في بلادنا خلال فترة الاستقلال بأكملها".

وفي أوائل ديسمبر، دعت وزارة الثقافة وسياسة الإعلام الأوكرانية، سكان البلاد إلى عدم مشاهدة مسلسل روسي اكتسب شعبية بين المراهقين الأوكرانيين.

ولم تحدد الوزارة اسم المسلسل بشكل صريح، لكن بحسب وسائل إعلام أوكرانية، يجري الحديث عن مسلسل "كلمة شرف. دماء على الأسفلت".

أقيم العرض الأول لمسلسل "كلمة شرف. دماء على الأسفلت" للمخرج جورا كريجوفنيكوف في 9 نوفمبر. وتسرد هذه الدراما قصة عصابات الشباب والمراهقين التي انتشرت في أواخر الثمانينيات في الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي