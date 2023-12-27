شركة أمريكية تشتري حقوق فيلم سينمائي روسي

اشترت شركة أمريكية حقوق عرض فيلم "سوق خيتروفكا و4 رموز" للمخرج الروسي المشهور كارين شاه نزاروف، وذلك بعد عرضه في دور السينما الروسية في مايو 2023 .

صرح بذلك للصحفيين مدير عام ورشة "موسفيلم" السينمائية الروسية ومخرج الفيلم كارين شاه نزاروف.

وقال إن"علاقاتنا مع أمريكا انقطعت بالطبع، على الرغم أن الأمريكيين اشتروا فيلم "خيتروفكا.." الروسي واشترته شركة في كاليفورنيا، ولا أظن أنه سيعرض في دور السينما، بينما لا استبعد أنه سيعرض أونلاين على الإنترنت". ولم يذكر شاه نزاروف اسم تلك الشركة، مشيرا إلى أن الأوضاع الحاصلة في الولايات المتحدة معقدة إلى حد ما. لكن السياسة ليس كل مرة يمكن أن تؤثر على البزنس. مع ذلك فإن هذا الأمر يستبعد تماما في أوروبا الشرقية".

ويقوم سيناريو الفيلم على أحداث واقعية حيث قرر مسرح موسكو الفني عرض مسرحية ماكسيم غوركي "في الحضيض"، وطلب مؤسسا المسرح ستانيسلافسكي ونيميروفيتش – دانتشينكو من الكاتب والصحفي الروسي فلاديمير غيلياروفسكي الذي يعرف جيدا سوق "خيتروفكا" المشهور بلصوصه بأن يكون مرشدا لهما في هذا الحي الإجرامي في موسكو.

وتم تأليف السيناريو بناء على قصص فلاديمير غيلياروفسكي.

وتضم بطولة الفيلم أنفيسا تشيرنيخ، يفغيني ستيشكين، أليكسي فيرتكوف وغيرهم.

المصدر: تاس