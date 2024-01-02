أفادت الدفاع الروسية، بأن مقاتلين من مجموعة قوات "غرب" بالجيش الروسي، تمكنوا على اتجاه سفاتوفسكي من تدمير فصيلة من دبابات Leopard-2A6 التي استلمتها أوكرانيا من الغرب.

وجاء في بيان الوزارة: "في منطقة قرية تيرني، اكتشف الاستطلاع وجود مجموعة من القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الروسية بمشاركة فصيلة من دبابات ليوبارد -2. وتصدى العسكريون الروس بنجاعة للقوة الأوكرانية المهاجمة مع استخدام ذخيرة عالية الدقة، ودمروا فصيلة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية".

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في الفيديو الذي نشرته الوزارة الروسية، يمكن رؤية 3 دبابات من طراز Leopard-2A6 مع حماية إضافية لبرج الدبابة. وتم استخدام العديد من الذخائر عالية الدقة، بما في ذلك المسيرات الجوية الانتحارية من طراز لانسيت لتدمير هذه الدبابات الألمانية الصنع.

يتم توريد دبابات ليوبارد-2 إلى أوكرانيا من قبل ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا، وكذلك كندا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أكد على أن هذه الدبابات لا يمكنها تغيير الوضع في ساحة المعركة.

ووفقا له، خلال الهجوم المضاد الذي بدأ في 4 يونيو، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 766 دبابة، بما في ذلك 37 دبابة ليوبارد.

المصدر: نوفوستي