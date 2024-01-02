الدفاع الروسية: سقوط عرضي لقذيفة جوية فوق مقاطعة فورونيج الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بسقوط عرضي لقذيفة أثناء تحليق طائرة حربية فوق مقاطعة فورونيج المحاذية للحدود الأوكرانية اليوم الثلاثاء مما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم حدث إسقاط عرضي لذخيرة طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أثناء تحليقها فوق قرية بتروبافلوفكا في مقاطعة فورونيج.

وأشار البيان إلى أنه أنه لم يصب أحد بأذى جراء الحادث، فيما لحقت أضرار بعدد من المنازل الخاصة.

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وأضافت الدفاع الروسية أنه يجري حاليا تحقيق في ملابسات الحادث، وأن لجنة تعمل في الموقع لتقييم طبيعة الأضرار والمساعدة في ترميم المنازل.

من جهته، أكد حاكم مقاطعة فورونيج الكسندر غوسيف عبر "تلغرام" عدم وقوع إصابات في الحادث، مع "تسجيل أضرار في سبعة منازل".

وأضاف الحاكم أنه يتم نقل سكان عدة شوارع في بتروبافلوفكا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

ووقع حادث مشابه للسقوط العرضي لقذيفة من طائرة حربية فوق مدينة بيلعورود في أبريل الماضي، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

المصدر: وكالات