أعربت أولغا كوفيتيدي، السيناتور من شبه جزيرة القرم الروسية عن أملها في أن تعترف دول أخرى بعد سوريا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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وكتبت كوفيتيدي على صفحتها في موقع "تلغرام" تقول: "لا أستبعد أن يكون من يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، على سبيل المثال، تكساس، نظرا لوجود تصويت مقرر في عام 2023 لخروج الولاية من الولايات المتحدة".

وبحسب السيناتور، يمكن لاسكتلندا أيضا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إذا صوتت في عام 2023 في استفتاء للانفصال عن المملكة المتحدة.

وأعربت كوفيتيدي عن قناعتها بأن "كل هذا يعد تأكيدا واضحا لبداية حقبة جيوسياسية جديدة".

المصدر: نوفوستي