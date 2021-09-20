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مراقبو الجامعة العربية: العيوب التقنية الصغيرة لن تؤثر على نتائج الانتخابات الروسية

أخبار روسيا

مراقبو الجامعة العربية: العيوب التقنية الصغيرة لن تؤثر على نتائج الانتخابات الروسية
Sputnik Vladimir Trefilov
جابر حبيب جابر، رئيس بعثة المراقبين العرب في انتخابات الدوما (مجلس النواب) الروسي
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أعرب جابر حبيب جابر، رئيس بعثة المراقبين العرب في انتخابات الدوما (مجلس النواب) الروسي، عن قناعته بأن العيوب التقنية التي تم تسجيلها أثناء عملية التصويت لن تنعكس على نتائجها.

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وقال جابر خلال اجتماع عقدته لجنة الانتخابات المركزية الروسية إن بعثة جامعة الدول العربية رصدت بعض العيوب التقنية الشكلية خلال مراحل مختلفة من الانتخابات، لكنه أعرب عن ثقته بأن هذه العيوب لن تؤثر بشكل يذكر على النتائج النهائية للاقتراع.

وأقفلت مراكز الاقتراع أبوابها مساء أمس الأحد، وانطلقت عمليات فرز الأصوات في انتخابات أعضاء مجلس الدوما في دورته الثامنة، واستمرت عملية التصويت في هذه الدورة 3 أيام، من 17 إلى 19 سبتمبر، (في السابق ليوم واحد فقط) بمشاركة 14 حزبا.

 

المصدر: "تاس"

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