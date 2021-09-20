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نتائج أولية.. حزب "روسيا الموحدة" يحصل على أكثر من 300 مقعد في مجلس الدوما

نتائج أولية.. "روسيا الموحدة" يحصل على 49% من الأصوات في انتخابات الدوما بعد فرز 68% منها

أخبار روسيا

نتائج أولية..
Sputnik
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أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدوما الروسي، بعد فرز نحو 68% من الأصوات، تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم وحصوله على نسبة 49% من الأصوات.

وبحسب النتائج الأوية احتل "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية" المرتبة الثانية بنسبة أصوات بلغت 20.44%، فيما تحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" على 7.75% من الأصوات، وفي المرتبة الرابعة يأتي "حزب روسيا العادلة-من أجل الحق" وحصل على 7.45%، وفي المرتبة الخامسة "حزب الناس الجدد" بنسبة أصوات بلغت حتى الآن 5.60%.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

وأقفلت مراكز الاقتراع أبوابها مساء أمس الأحد، وانطلقت عمليات فرز الأصوات في انتخابات أعضاء مجلس الدوما في دورته الـ8، والتي استمرت 3 أيام من 17 إلى 19 سبتمبر بمشاركة 14 حزبا. هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية اليوم الاثنين.

المصدر: RT

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