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واشنطن تحاول إقناع نيودلهي بالتخلي عن عقد "إس-400"

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واشنطن تحاول إقناع نيودلهي بالتخلي عن عقد
Sputnik Alexey Kudenko
أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية، أرشيف
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، ان الولايات المتحدة تحاول إقناع الهند بضرورة التخلي عن العقد حول توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية.

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وقال بوريسوف في حديثه لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء: "في ظل وجود العقد الموقع مع الهند يذهب الأمريكيون إلى هناك (إلى الهند) ويحاولون إقناع القيادة الهندية بضرورة التخلي عن العقد ويقترحون عليهم المنتجات الأمريكية لكي لا يشترون الأسلحة الروسية".

وردا على سؤال حول اهتمام آخر بلدان العالم بهذه الأنظمة الدفاعية الروسية قال: "لا تخفي دول كثيرة اهتمامها بالأسلحة الروسية، وتجري حاليا المحادثات. ولا أشك في نجاح شركة "أنتي ألماز" الروسية في تصدير منتجاتها".

وأفاد وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، في 19 فبراير الماضي ببدء إنتاج أنظمة "إس-400" المخصصة للهند.

وتم توقيع العقد حول توريد أنظمة "إس-400" إلى الهند في أوائل أكتوبر عام 2018 على هامش القمة الهندية الروسية.

ويقضي هذا العقد بحصول الهند على 5 مجموعات من أنظمة "إس-400" بقيمة 5 مليارات دولار.

المصدر: إنترفاكس

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