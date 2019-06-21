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الخارجية الأمريكية: بومبيو سيدعو الهند للتخلي عن "إس 400" الروسية

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الخارجية الأمريكية: بومبيو سيدعو الهند للتخلي عن
Sputnik SERGEI PIVOVAROV
أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيدعو سلطات الهند خلال زيارته لهذا البلد إلى التخلي عن أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي والنظر في خيارات بديلة.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "في ما يتعلق بـ "إس 400" كنا ندعو حلفاءنا وشركاءنا، ومن بينهم الهند، إلى التخلي عن صفقات مع روسيا من شأنها أن تؤدي إلى فرض عقوبات بموجب "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)".

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وأضافت أن "الإدارة الحالية اتخذت إجراءات لتوسيع إمكانياتنا للتعاون مع الهند في المجال العسكري".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجاري كلا من الهند وسريلانكا واليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت تركيا للتخلي عن أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي. وأمهلتها حتى الـ 31 من يوليو المقبل للتخلي عن الأنظمة الروسية، مهددة بإنهاء مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

المصدر: تاس

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