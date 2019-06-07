الولايات المتحدة تمهل تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الروسية

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة أمهلت تركيا حتى الـ 31 من يوليو المقبل للتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأمريكي إيلين لورد للصحفيين، اليوم الجمعة: "في حال لم تتخل تركيا عن شراء أنظمة "إس 400" بحلول يوم 31 يوليو، سنطرد الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على استخدام "إف 35" كما سيتم إلغاء العقود مع الشركات التركية حول "إف 35"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق أفادت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في البنتاغون بأن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان وجه رسالة إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حول تعليق مشاركة تركيا في برنامج طائرات "إف 35" الأمريكية يوم 31 يوليو المقبل في حال عدم تخليها عن شراء "إس 400".

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وفي الرسالة المذكورة أبلغ البنتاغون أنقرة بأنه سيتم وقف تدريب الطيارين الأتراك الـ 42، الذين يتدربون على استخدام المقاتلات الآنفة الذكر، في قاعدتي "ليوك" بولاية أريزونا و"إغلين" في فلوريدا.

وتعارض الولايات المتحدة صفقة شراء تركيا أنظمة "إس 400" الروسية، وهددتها بإلغاء توريد طائرات "إف 35" الأمريكية في حال اكتمال صفقتها مع روسيا.

وأكد البنتاغون في وقت سابق، استمرار المباحثات مع تركيا، ويقترح الأمريكيون على أنقرة خيارات بديلة لصفقة "إس 400".

من جهتها، أكدت أنقرة مرارا أنها لا تعتزم التخلي عن شراء الأنظمة الروسية "إس 400".

المصدر: وكالات