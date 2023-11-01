تدمير إسرائيلي لغزة.. وسعي لتهجير الفلسطينيين

ضيف حلقة نيوزميكر أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى.

أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى لـRT:

- ما يحصل في غزة مذبحة إبادة

- الموقف في الغرب يتطور للضغط لوقف إطلاق النار

- ارتكبت أخطاء عربية قبل 7 أكتوبر عبر ترك إسرائيل في مسعاها لمحي القضية الفلسطينية

- المبادرة العربية في 2002 لا تزال أساسا للموقف العربي

- إذا استمر الوضع كما هو في غزة سوف تتسع جغرافية الصراع

- لا بد من الدول العربية أن تأخذ مسؤوليتها حول القضية الفلسطينية