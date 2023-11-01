تدمير إسرائيلي لغزة.. وسعي لتهجير الفلسطينيين
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ضيف حلقة نيوزميكر أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى.
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى لـRT:
- ما يحصل في غزة مذبحة إبادة
- الموقف في الغرب يتطور للضغط لوقف إطلاق النار
- ارتكبت أخطاء عربية قبل 7 أكتوبر عبر ترك إسرائيل في مسعاها لمحي القضية الفلسطينية
- المبادرة العربية في 2002 لا تزال أساسا للموقف العربي
- إذا استمر الوضع كما هو في غزة سوف تتسع جغرافية الصراع
- لا بد من الدول العربية أن تأخذ مسؤوليتها حول القضية الفلسطينية