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وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 8805 قتلى
نيوزميكر

تدمير إسرائيلي لغزة.. وسعي لتهجير الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

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ضيف حلقة نيوزميكر أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى.

أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى لـRT:

- ما يحصل في غزة مذبحة إبادة

- الموقف في الغرب يتطور للضغط لوقف إطلاق النار

- ارتكبت أخطاء عربية قبل 7 أكتوبر عبر ترك إسرائيل في مسعاها لمحي القضية الفلسطينية

- المبادرة العربية في 2002 لا تزال أساسا للموقف العربي

- إذا استمر الوضع كما هو في غزة سوف تتسع جغرافية الصراع

- لا بد من الدول العربية أن تأخذ مسؤوليتها حول القضية الفلسطينية

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