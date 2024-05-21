الأمم المتحدة: الرصيف الأمريكي المؤقت لمساعدات غزة معرض للفشل

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن مشروع الرصيف المؤقت لتوصيل المساعدات إلى غزة قد يفشل ما لم تبدأ إسرائيل بتوفير الظروف للمنظمات الإنسانية للعمل بأمان.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي: "إن مشروع الرصيف الجديد الذي تبلغ تكلفته 320 مليون دولار أمريكي لتوصيل المساعدات إلى غزة قد يفشل ما لم تبدأ إسرائيل في توفير الظروف التي تحتاجها المنظمات الإنسانية للعمل بأمان، بعد تدشين فوضوي انتهى بنهب جزء كبير من المساعدات ومقتل فلسطيني".

AP

وأضاف أن "عمليات التسليم من الرصيف توقفت يوم الأحد بعد أن عجزت قافلة المساعدات يوم السبت عن الوصول إلى المستودعات داخل غزة على النحو المنشود، ودخلت أول 10 شاحنات عبر الرصيف يوم الجمعة".

AP

وصرحت المتحدثة باسم الوكالة عبير عطيفة أن "الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقوم الآن بإعادة تقييم الإجراءات اللوجستية والأمنية وتبحث عن طرق بديلة داخل غزة".

ويعمل برنامج الأغذية العالمي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنسيق توصيل المواد الغذائية من خلال الطريق الأمريكي الجديد.

هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الرصيف العائم قبالة سواحل غزة لا يغطي حاجة شعبنا الفلسطيني من الغذاء، مطالبا بفتح المعابر البرية وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.

كما حمّل "إسرائيل والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن سياسة التجويع والحصار ضد الشعب الفلسطيني".

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المصدر: RT + "أ ب"