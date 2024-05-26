هل سيفوز ترامب بولاية نيويورك كأول مرشح جمهوري منذ 40 عاما؟

ردود مثيرة للدهشة من ديمقراطيين وإعلاميين ليبراليين، يدّعون أن مسيرة ترامب في برونكس "زائفة"، خوفا من احتمال فوزه بولاية نيويورك. كريستين باركس – فوكس نيوز

هاجم الديمقراطيون في نيويورك وشخصيات إعلامية ليبرالية الرئيس ترامب بسبب عقده تجمعًا انتخابيًا في برونكس بنيويورك يوم الخميس، وحاولوا تشويه سمعة التجمع قبل أن يبدأ.

وذكرت صحيف نيويورك بوست أن ما بين 8000 إلى 10000 من المؤيدين حضروا في كروتونا بارك في برونكس يوم الخميس، وهو عدد أكبر بكثير من العدد الأولي الذي توقعت حملة ترامب حضوره والذي بلغ 3500 شخص. حتى أن حجم الحشد فاجأ مراسل CNN الموجود في موقع الحدث.

ومع ذلك، اشتكى الديمقراطيون التقدميون، من حاكمة نيويورك كاثي هوشول إلى النائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز، إلى جانب الصحفيين الليبراليين على شبكة MSNBC، من أن الحشد الهائل المتنوع عرقيًا كان مزيفا ولا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. ولم تتقن هوشول الكلمات عندما سُئلت عن حملة ترامب الانتخابية في المنطقة الزرقاء العميقة لجذب الناخبين السود واللاتينيين.

وقالت هوشول لجيك تابر من شبكة CNN: سأخبرك ما الذي لن يحدث فرقًا على الإطلاق يا جايك، وهو أن يكون دونالد ترامب زعيما للعصابة ويدعو جميع مهرجيه إلى مكان مثل برونكس. لكن نيويورك لن تدعم أبدًا دونالد ترامب للرئاسة.

وأضافت هوشول: "لذا، إذا كان ترامب يريد قضاء وقته في تنظيم هذه التجمعات الزائفة والتظاهر بوجود دعم هنا، فليكن، لأنه بينما يفعل ذلك، فإن جو بايدن موجود على الجانب الآخر للتأكد من أنه يقدم خدماته".

ورفضت أوكاسيو كورتيز، وهي زميلة ديمقراطية من نيويورك، تجمع ترامب، ووصفته بأنه حيلة لدفع رسومه القانونية. وقالت لكريس هايز من قناة :MSNBC إن ترامب مفلس، ويحتاج إلى دفع هذه الأموال القانونية، ولذلك فهو يتقرب من هؤلاء الناس من أجل الحصول على تلك التبرعات حتى يتمكن من تحويلها إلى رسومه القانونية. وكثفت كورتيز موقفها يوم الخميس، واتهمت ترامب بإرسال أنصار من ولايات خارجية لخداع ناخبي هذه الولايات. وقالت لـ Spectrum News NY1: "لكن أعتقد أن حي برونكس يعرف أفضل".

وأضافت أوكاسيو كورتيز: لقد رأينا قبل عامين عندما حاول بعض أنصار ترامب إغلاق جسر وايتستون. وأعتقد أنه من المهم أن نفهم أن معظم الأشخاص هناك ليسوا من مدينة نيويورك، وقد يكونون من مناطق محيطة أو مختلفة، ونريد فقط التأكد من أن الناس سيظلون آمنين بالنظر إلى كل تلك الضجة التي يمكن أن تأتي.

وجادل المحلل السياسي في MSNBC، تشارلز بلو، بأن ترامب لن يفوز أبدا بنيويورك، وقال إن الحاضرين في التجمع لم يكونوا في الحقيقة من برونكس. كما تحدث أيضًا عن سبب تجمع المرشح الرئاسي المفترض في منطقة بها عدد كبير من الأقليات.

كما حاولت مذيعة MSNBC الليبرالية Alex Wagner أيضًا تشويه سمعة التجمع في برنامجها مساء الخميس بوصفه "تجمعا زائفا"، ونقلت عن النائب ريتشي توريس، ديمقراطي من ولاية نيويورك، وصفه بأن المسيرة مليئة بـ "زرع الأعضاء"، كناية عن وجود أشخاص غرباء في التجمع.

قالت فاغنر ساخرة: إنها طريقة غريبة نوعا ما لجذب الناخبين السود واللاتينيين، ولكن أيضا، إذا كنت دونالد ترامب، فأنا أفهم ذلك. كما وصف ضيفها، رئيس مركز التقدم الأمريكي باتريك جاسبارد، التجمع بأنه "احتيال". وقال لفاغنر: "لقد جلبوا مجموعة كاملة من الناس إلى برونكس. لنكن واضحين هنا: دونالد ترامب لن يفوز ببرونكس".

ردت أوكاسيو كورتيز أيضًا بسعادة على فكرة أن تجمع ترامب سيتعرض لأمطار غزيرة، وكتبت على موقع X، مع رمز تعبيري للأيدي المصلية، "إن الله طيب"، ردًا على منشور يزعم أن التجمع سيتحول إلى "فوضى موحلة".

وكما اتضح فيما بعد، توقف المطر في الوقت المناسب للتجمع، حيث ظهر الآلاف من الأشخاص لدعم الرئيس السابق والمرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024.

وبذلك يكون ترامب أول مرشح رئاسي جمهوري يقوم بحملة نشطة للانتخابات العامة في مدينة نيويورك منذ عقود من الزمن، وإذا تمكن من تحقيق ما يتوقعه الكثيرون أنه إنجاز مستحيل، فسيكون أول من يفوز بولاية إمباير ستيت منذ أربعين عاما.

المصدر: فوكس نيوز

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