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رحلة في الذاكرة

مدخل إلى الأنماط الأولية في المعتقدات الدينية

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في هذه الحلقة نتحدث مع الدكتور خزعل الماجدي عن الأنماط الأولية في المعتقدات الدينية لعالم النفس الشهير كارل غوستاف يونغ.

يعد الدكتور خزعل الماجدي من طليعة الباحثين العرب المتخصصين في تاريخ الأديان والحضارات. يعرف بنهجه العلمي الرصين وبمنهجه الأكاديمي الصرف دون انحياز لأي ثقافة أو ديانة.

حصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ القديم من معهد التاريخ العربي والتراث العلمي عام 1996.

صدر له أكثر من خمسين كتابا في مجال تخصصه أهمها: علم الأديان، حضارات ما قبل التاريخ، أنبياء سومريون: كيف تحول عشرة ملوك سومريين إلى عشرة أنبياء توراتيين؟، كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد، مثولوجيا الخلود، بخور الآلهة وسلسلة كاملة في تاريخ الديانات والحضارات المختلفة.

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