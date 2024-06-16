موسكو للغرب.. لا سلام بأوكرانيا من دون روسيا

إحدى عشرة دولةً رفضت التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا .. على رأسها دول عربية وأخرى من مجموعة بريكس ...

وفي ظل تأزم الوضع في أوكرانيا ، أعلنت روسيا أن على نظام كييف التفكيرَ بمبادرة بوتين للسلام .. دعوة روسية تأتي تزامناً مع إدراك معظم المشاركين في المؤتمر أن تحقيق السلام في أي مفاوضات حول أوكرانيا مستحيل دون مشاركة روسيا .. مجرياتُ ووقائعُ مؤتمر سويسرا وقبلًها حالةُ الانقسام الغربي وأزمةُ التمويل وليس انتهاءً بتصريحات دونالد ترامب عن عزمه إيقافَ كلِ هذا الضخ لأوكرانيا ، يحلينا للتساؤل حول سيناريوهات مستقبل هذا الصراع ... لاسيما مع بعد إعلان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فولودين عن معلومات وفق الخط البرلماني ، حسب قوله ، بأن بعضَ نواب البرلمان الأوكراني بدأوا بالفعل في مناقشة مبادرة بوتين للسلام .

Your browser does not support audio tag.