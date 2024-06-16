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استوديو بيروت

عيد الأضحى بغزة.. حرب إسرائيل تتواصل والمجاعة تتفاقم

أخبار العالم العربي

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على أنقاض المنازل وأشلاء الضحايا يؤدي سكان غزة صلاة عيد الأضحى..

على أنقاض المنازل وأشلاء الضحايا يؤدي سكان غزة صلاة عيد الأضحى.. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن أن تل أبيب في ذروة حرب صعبة على جبهات عدة بما فيها المحافل الدولية ويؤكد الالتزام بالقضاء على حماس. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يتهم تل أبيب بالتحايل والخداع لمواصلة حرب الإبادة.. في الأثناء تستمر فيه معاناة سكان القطاع بعد ان أصبحت المجاعة أداة من أدوات الحرب. آخر تطورات حرب غزة هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها الكاتب الفلسطيني تيسير الخطيب.

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