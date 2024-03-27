ذكّروا بايدن بالهروب من أفغانستان. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" جعل إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن هدفا لانتقادات داخلية. فقد رأى أعضاء في مجلس الشيوخ من المعسكر الجمهوري أن بإمكان "ولاية خراسان" (المصنفة إرهابية والمحظورة في روسيا)، والتي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في موسكو، يمكن تنظيم هجمات في أميركا. ويرون أن سحب القوات الأجنبية من أفغانستان، الذي بادر إليه البيت الأبيض سنة 2021، أصبح عاملا مهما في تفاقم الوضع الأمني.

وأوضح خبير العلاقات الدولية فلاديمير فرولوف لـ "نيزافيسيمايا غازيتا" أن الجمهوريين يهاجمون بايدن منذ فترة طويلة بسبب خروجه المتسرع والفاشل" من أفغانستان. وأشار إلى أن "قرار بايدن لم يحظ بشعبية، وصورة المغادرة أضرت جدًا بشعبيته.. حجج الإدارة وبايدن أن من الضروري "إعادة رجالنا إلى الوطن"، و"تسريب" اتفاق ترامب، الأحمق لسحب القوات من أفغانستان، والذي لم يراجعه بايدن بل نفذه، لا يقنع أحدًا". وكما أشار فرولوف، فإن الجمهوريين يرون نقطة ضعف بايدن في هذا الموضوع ويحاولون فتح تحقيق لعزله على هذا الأساس.

وختم فرولوف بالقول: "لكن بالنسبة للانتخابات في الولايات المتحدة، لا يزال هذا الموضوع هامشيًا، والناخبون لا يهتمون به كثيرا. لذلك لا أرى له تأثيرًا كبيرًا".

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