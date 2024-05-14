تاريخ النشر:14.05.2024 | 19:31 GMT |
آخر تحديث:14.05.2024 | 20:22 GMT | أخبار روسيا
أندريه بيلاوسوف وزيرًا للدفاع في روسيا: ألغاز ومفاجآت ودلالات.
قال كورت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي إن نصر إسرائيل الكامل في غزة غير قابل للتحقيق من جهة نظر واشنطن.
علق خبراء مصريون على تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حيث طالب بمنح إسرائيل قنابل نووية لضرب قطاع غزة.
وصف القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول استسلام الحركة بـ"السخيفة وأنها للاستهلاك المحلي وتعكس وضعه المأزوم بعد 220 يوما على بدء الحرب".
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
تعيش القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حالة من الارتباك الشديد منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهو أمر عززه فشل إسرائيل حتى الآن في تحقيق أهداف الحرب على غزة وتحرير أسراها.
كشف تقرير صحفي فرنسي، أمس الاثنين، عن شجار وقع بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي نجم الفريق، قبل انطلاق مباراة تولوز في الدوري الفرنسي.
رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية "التهديدات الصريحة في مصر" بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل على خلفية أزمة العلاقات الأخيرة بعد دخول القوات الإسرائيلية معبر رفح.
أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية بين مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مطالبة بسحب ووقف تداول تلك الأدوية.
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري في بيان رفض مصر القاطع "لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي".
يعد لحم الدجاج من الأطعمة القيّمة غذائيا، حيث يحتوي على كميات عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة.
أعلنت كنائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، تنفيذ "عملية مركبة" ثانية ضد قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى بين الجنود.
أعلن باحثون مصريون وأجانب عن اكتشاف هيكل جديد ضخم، تحديدا بجوار هرم خوفو (الهرم الأكبر) في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة، باستخدام أجهزة مسح ما تحت التربة.
تعمل مصر على بناء مدينة فضاء جديدة على أرض العاصمة الإدارية لخدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في الدولة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وبشّره بوصول حزمة أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا، فيما طلب الأخير منه المزيد من الدفاعات الجوية.
أفاد مصدر إسرائيلي لقناة "i24NEWS" العبرية اليوم الاثنين، بأن مسؤولين عسكريين مصريين ألغوا فجأة اجتماعاتهم المقررة مع نظرائهم الإسرائيليين.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر في مصر.
كشف المحلل الإسرائيلي في الشؤون العسكرية المصرية إيلي ديكال، عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات التي تواجه إسرائيل على رأسها تعاظم قوة وقدرات الجيش المصري.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر لوحت بتخفيض العلاقات مع إسرائيل وسحب سفيرها لدى تل أبيب على خلفية التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح، والسيطرة على الجهة الشرقية من معبر رفح.
توفي الملاكم البريطاني شريف لوال عن عمر ناهز 29 عاما، أمس الأحد بعد أن انهار خلال خوضه نزاله الاحترافي الأول في المملكة المتحدة، وفق ما أعلن منظمو النزال.
وجدت دراسة جديدة طريقة بسيطة تعتمد على حركة الرأس أثناء المحادثة لتحديد ما إذا كانت المرأة التي أمامك تمتلك مستويات عالية من الاعتلال النفسي.
أعلن أندريه بيلاوسوف المرشح لحقيبة الدفاع الروسية أن المهمة الأساسية له في منصبه الجديد تلبية حاجة القوات في العملية العسكرية في أوكرانيا بأحدث أنواع الأسلحة، وبالكميات المطلوبة.
قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي الاثنين إن إثيوبيا شهدت اليوم زلزالا بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، قد تمتد أثاره الجانبية إلى ليبيا.
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بسبب الازدواجية بتصريحاته حول اعتبار حماس "حركة إرهابية" مؤكدا أنها "حركة تحرير لأرض فلسطين المحتلة".
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدفت موقع الجرداح التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، ونفذها يوم الاثنين.
أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أنها تخوض معارك دامية مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع.
عملية إسرائيل في رفح تختبر حدود صبر القاهرة. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
اكتشف العلماء على عمق حوالي 3 آلاف كيلومتر في جوف كوكبنا جسمين دخيلين عملاقين في نواة الأرض.
حذر أحد الخبراء من تشغيل مروحة الهواء طوال الليل بسبب بعض المخاطر الصحية التي قد تنجم عن ذلك.
أعلنت سفيتلانا بيترينكو متحدثة لجنة التحقيق الروسية اعتقال رئيس الدائرة الثامنة في هيئة الأركان العامة الروسية يوري كوزنيتسوف بتهمة تلقى الرشوة من جهات تجارية.
نفت مصادر سيادية مصرية تقارير إعلامية زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ورئيس الشاباك رونان بار.
اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك ساليفان أن تنفيذ إسرائيل لأي عملية عسكرية كبيرة في رفح هو خطأ من شأنه أن يعرض الكثير من المدنيين للخطر دون تحقيق مكاسب واضحة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بالحديث عن شاب في ولاية الجلفة اختفى منذ عام 1996 وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره.
كشفت وثائق حصل عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أن حركة "حماس" خططت لإنشاء قاعدة سرية لها في تركيا لتنسيق هجماتها على أهداف إسرائيلية في البلدان المجاورة.
كشف ويل أحمد الرئيس التنفيذي لـWhoop عن كواليس استثمار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في الشركة العالمية الناشئة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1360عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف في 24 ساعة.
يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات جسيمة تهدد الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى يفوق الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأكثر من 3 مرات.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الشمال، إثر العمليات التي ينفذها "حزب الله" اللبناني "دعما لغزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية".
أثار بيان شركة مصر للطيران حول السماح لجميع حاملي تأشيرات الزيارة بدخول السعودية خلال الحج عبر جميع مطارات المملكة، جدلا كبيرا.
في خطابه الأول أمام مجلس الاتحاد بعد اعتماد منصبه الجديد، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف إنه يتبنى مبدأ صارما: الخطأ وارد لكن الكذب ممنوع.
كتبت صحيفة "الغارديان" أن تصميم واشنطن على إبقاء السعودية منخرطة في السلام مع إسرائيل، دفعها لإعطاء الرياض ضوء أخضر غير رسمي لمحاولة إحياء اتفاق السلام مع "الحوثيين".
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف أم الرشراش في إسرائيل بطائرتين مسيرتين من نوع "الأرفد" للمرة الأولى، ردا على هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين.
حذر رئيس برلمان القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف نظام كييف من "اللعب بمقاتلات "إف-16" الأمريكية"، مؤكدا أن هذه الألعاب ستفضي إلى القضاء على أوكرانيا كدولة لإبطال خطرها على روسيا.
أوكرانيا أدركت قوة وزير الدفاع الروسي الجديد، بل ترى في تكليفه كارثة وشيكة. حول ذلك، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا":
احتجت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان على تصريحات الناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان، التي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
اعتبر أليكسي كوتشيرينكو عضو البرلمان الأوكراني أن تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع الروسي "حدث مأساوي" بالنسبة لأوكرانيا.
قضت محكمة أرجنتينية بسجن رجل ألقى زجاجة على الرئيس خافيير مايلي مما أدى لإصابة أحد حراسه.
كشف عالم الأحياء رومان أوبارين الأستاذ المشارك في قسم الأحياء العامة والبيئة الحيوية بكلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية فوائد الفلفل الأسود.
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب نحو 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
تساءلت وسائل الإعلام الإسرائيلية حول خطوة مصر الأخيرة بتوحيد القبائل العربية في سيناء تحت قيادة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.
قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وأستاذ اللغة العبرية بجامعة "عين شمس" المصرية الدكتور محمد عبود، إن استراتيجية إسرائيل في كل حروبها تقوم على هندسة الوعي وصناعة صور دعائية.
حاولت جماهير أرسنال تشتيت تركيز لاعبي مانشستر سيتي بطريقة غريبة قبل مواجهتهم توتنهام مساء اليوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
نفى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وجود أزمة مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ 31 عاما من أفضل اللاعبين حول العالم.
استبعد المحلل السياسي غريغوري ياريغين أن تحمل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوكرانيا أي ضمانات جديدة لكييف، وقد تكون آخر زيارة لمسؤول أمريكي رفيع قبل الانتخابات.
تعهدت بكين بالدفاع بحزم عن مصالحها في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة الضخمة، وحذرت من أن الحواجز التجارية ستؤثر على العلاقة الأوسع بين القوتين الاقتصاديتين العظيمتين.
أفادت مصادر أمنية لوكالة "تاس" الروسية، يوم الاثنين، بأنه تم توقيف رئيس الإدارة العامة للكوادر في وزارة الدفاع الروسية، الفريق يوري كوزنيتسوف.
توقع رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس أن يؤدي الدين القومي الأمريكي الضخم والإنفاق المفرط من قبل الحكومة الأمريكية إلى كارثة مالية للولايات المتحدة بحلول عام 2025.
نفى متحدث باسم باريس سان جيرمان وقوع أي مشاجرة بين رئيس النادي ناصر الخليفي، والمهاجم كيليان مبابي قبل مواجهة تولوز (1-3) الأحد الماضي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.
ينصح الدكتور إيفان أندرييف أخصائي أمراض المناعة بنزع الأحذية والمشي حافي القدمين على العشب والرمل والحصى لتعزيز مناعة الجسم وعدم الإصابة بالأمراض.
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الثلاثاء، حجم ارتفاع الناتج المحلي في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.
رجحت "آسيا تايمز" أن تلحق القوات الروسية خسائر فادحة بقوات كييف التي بدأت تتوجه شمالا للدفاع عن خاركوف، بما سيفضي إلى تشتت حشودها وحدوث ثغرات في باقي الجبهات سيخترقها الجيش الروسي.
يوجد في قلب منطقة تشيرنوبيل المحظورة جسم مشع خطير لدرجة أن مجرد النظر إليه يمكن أن يكون قاتلا في غضون دقائق.
أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن اعتراضها طائرتين مسيرتين وصاروخ مضاد للسفن، أطلقها الحوثيون من أراضي اليمن.
رد جناح نادي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بشكل طريف ومثير عند سؤاله بشأن وجهة زميله في الفريق الباريسي والمنتخب الفرنسي كليان مبابي الذي أعلن رحيله بشكل رسمي عن سان جيرمان.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يحمل عنوان "ملك الدنمارك يلوح بالعلم الفلسطيني من الشرفة أمام فعالية للمطالبة بوقف الحرب على غزة".
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كذب عندما اتهم روسيا بتغذية التصعيد النووي وقطع إمدادات الطاقة من جانب واحد.
أثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن هو؟
رد الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي بطريقة ذكية على سؤال رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن ملعب "حديقة الأمراء".
في موقف أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، قامت بطلة الفنون القتالية المختلطة، السعودية هتان السيف، بزيارة المصرية ندى فهيم للاطمئنان عليها بعد نزالهما الأخير المثير للجدل.
أظهرت دراسة أن عقارا شهيرا مضادا للسمنة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ويفيد صحة القلب والأوعية الدموية، في ما يمكن أن يكون أكبر اختراق طبي منذ الستينيات.
أعلن كبير مصممي معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية يوري سولومونوف دخول صاروخ "بولافا" النووي العابر للقارات الخدمة في القوات البحرية الروسية.
رفعت الاستخبارات العسكرية الروسية السرية عن جانب من حصول جهاز أمن الدولة السوفيتي على معلومات حول خطة الولايات المتحدة لاختبار أول قنبلة ذرية في التاريخ سنة 1945.
أعلن ضابط مكلف في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية استقالته احتجاجا على سياسات بلاده تجاه الحرب في غزة ودعمها "غير المشروط تقريبا" لإسرائيل.
وجه شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، باستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي من طلاب معاهد غزة المتواجدين في مصر.
في خطوة أشعلت التوترات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، أعلنت القاهرة دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بلاده تعتزم استخدام الصلاحيات الجديدة التي منحها لها الكونغرس لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.
كشف المستشار الاعلامي لمجلس الدولة المصري مصطفى ميزار في تصريحات خاصة لـRT، إطلاق مصر غدا منظومة القضاء الالكتروني في محاكم مجلس الدولة مما يعد نقلة تاريخية للبلاد.
أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على إصلاحات تشدد قواعد استقبال المهاجرين من دول ثالثة، ويضع قواعد تحمل الأعضاء مسؤولية إدارة طلبات اللجوء.
طالب مجلس النواب الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن بإعداد تقرير يشرح فيه عواقب "نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء"، قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين يومي 16 و17 مايو الجاري بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من المراسيم الرئاسية الخاصة بتعيين قيادة الإدارة الرئاسية.
قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إنه نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالهم بمجموعة من مقاتليهم تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين.
كشف اثنان من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح في غزة تحضيرا لتوغل واسع النطاق في المدينة خلال الأيام المقبلة.
وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة اليوم الثلاثاء بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
أكد خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني لكرة القدم انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.
وجد باحثون من أستراليا وأوروبا أن خطر الوفاة نتيجة أي سبب صحي يزداد بنسبة 10% لدى الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون (أقل من الحدود الطبيعية).
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي بحضور السكرتير الجديد للمجلس سيرغي شويغو.
أثناء تنفيذها المهمات القتالية قامت أطقم قاذفات "سو-34" بإطلاق قنابل حائمة بوزن 500 كيلوغرام على أهداف عسكرية أوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "فوستوك" التابعة للجيش الروسي.
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة لا تعتبر أن إسرائيل ترتكب "إبادة" في قطاع غزة إلا أنها تدعوها إلى بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين.
أعلن مسؤول في هيئة "سكة الحديد" في مصر، إن الهيئة تكبدت خسائر كبيرة رغم التسويات التي قامت بها الدولة لصالحها.
اندلع اليوم الثلاثاء حريق في قاعدة تل هشومير العسكرية الإسرائيلية، حيث تم إغلاق حركة المرور أمام السيارات في المنطقة، وفق كما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع "مستقبل مصر" الذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تجاوز مشكلة الدولار في مصر يكون من خلال الاعتماد على المنتج المحلي.
رحب إيغور كوروتشينكو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" باقتراح الرئيس فلاديمير بوتين على مجلس الفدرالية تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع، مشيدا بخبرته التي ستعجّل النصر في أوكرانيا
سقط منطاد تجسس إسرائيلي فوق بلدة رميش جنوب لبنان، بعد أن أعلن "حزب الله" استهدافه فوق أجواء مستوطنة ادميت في الجليل الغربي شمال إسرائيل
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روى الدبلوماسي والشخصية البغدادية المرموقة منير الملائكة الذي يبلغ من العمر قرنا وعاما لبرنامج "قصارى القول" عبر RT عربية تفاصيل عن العراق في الحقبة الملكية، وسر عمره المديد.
علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المفاجئة إلى كييف اليوم، مشيرا إلى التوتر في كييف وعواصم الغرب في ظل سير العملية العسكرية الروسية.
أوضحَ من أي وقت مضى تظهَرُ الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل على خلفيةِ استمرار الحرب في قطاع غزة
أعلن باحثون من معهد طب العيون بجامعة لندن، أنه من أجل تحسين الرؤية يجب النظر إلى ضوء أحمر عميق لمدة ثلاث دقائق في الصباح، مرة واحدة في الأسبوع.
أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بمقتل إسرائيلي مدني وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.
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