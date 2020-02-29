الإطلاق البحري لصاروخ "تسيركون" سوف يبرّد رؤوس الصقور في الغرب

كتب إيفان أباكوموف، في "فزغلياد"، حول الاختبار الناجح لصاروخ تسيركون فرط الصوتي من سفينة روسية، وعدم وجود مضادات له لدى الولايات المتحدة حتى الآن.

وجاء في المقال: "إطلاق تسيركون الناجح، يشهد على قدرة روسيا على حل المهام الاستراتيجية في البحر". وفق ما صرح به الخبير العسكري ميخائيل نيناشيف لـ"فزغلياد"، معلقا على الإطلاق الأول لصاروخ تسيركون فرط الصوتي من سفينة "الأميرال غورشكوف".

وأضاف: "لقد رأينا في الصحافة الغربية قدرا كبيرا من التقييمات المتشككة بل والساخرة حيال خططنا. ولكن، كل من يتابع أسطولنا، يرى، الآن، أننا نمتلك سلاح القرن الحادي والعشرين الذي يعمل على مبادئ فيزيائية جديدة. وهو قادر على حل المهام التكتيكية والاستراتيجية للدفاع عن روسيا، ويتيح تبريد رؤوس الصقور في بعض الدول الغربية".

وبدوره، يرى أستاذ العلوم العسكرية قسطنطين سيفكوف أن لإطلاق تسيركون الناجح أهمية كبيرة و "يتيح لنا الاستنتاج بأن هذا الصاروخ سوف يدخل الخدمة في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات".

وقال سيفكوف، لـ"فزغلياد": "وجود صواريخ تسيركون في روسيا، يغير نوعياً ميزان القوى في البحر لمصلحتنا. وفي المقام الأول، نظراً لأن أنظمة الدفاع الصاروخي التي تمتلكها البحرية الأمريكية غير قادرة عملياً على التصدي له".

وأمس الخميس، بات معلوما أن الصاروخ الروسي فرط الصوتي الأحدث خضع لأول اختبار من سفينة المشروع 22350 "الأميرال غورشكوف". صرحت بذلك مصادر في هياكل القوة في الدائرة الفدرالية الشمالية الغربية.

ونعيد إلى الأذهان أن القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إفمينوف، تحدث، في يناير، عن فرقاطة ستصبح أول سفينة تابعة للبحرية الروسية، مسلحة بأحدث صاروخ فرط صوتي.

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