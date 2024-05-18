على محور"خاركوف" العملياتي.. صاروخ مجنح روسي يخترق الدروع الأمامية لمدرعة سويدية

تكبدت عربات "بي إم بي" CV 90 السويدية الصنع أول خسائرها.

وتمت إصابة إحدى تلك المدرعات التي تم نقلها ليلا إلى محور"خاركوف" العملياتي، وذلك بصاروخ موجه مضاد للدبابات، أطلق من مروحية روسية. وأصاب الصاروخ القسم الأمامي لجسم المدرعة، ما أسفر عن وقوع انفجار قوي داخلها. ولم يذكر عدد القتلى من طاقمها بعد.

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يذكر أن مدرعات CV 90 المعروفة كذلك كـ Stridsfordon 90 وStrf 90 كانت ضمن تشكيلة اللواء الأوكراني الميكانيكي الـ21. ويسميه الأوكرانيون "لواء سويدي" لأن تم تجهيزه بمعدات حربية سلمتها السويد لأوكرانيا. والمقصود بالأمر هو دبابات "ليوبارد 2 آ5"( Strv 122 ) وStrf 90 المذكورة ومدافع Archer الذاتية الدفع السويدية الصنع.

وقبل ذلك لم يستخدم الأوكرانيون بنشاط تلك المعدات الحربية على الرغم من أن اللواء 21 قد خسر بعض الدبابات والمدرعات والمدافع، ويعرض بعض مدرعات Strf 90 في معرض غنائم الجيش الروسي في موسكو.

إلى جانب المعدات السويدية نقل الأوكرانيون إلى محور خاركوف العملياتي دبابات "ليوبارد" الألمانية وراجمات الصواريخ الكرواتية من طراز RAK-12 التي تم وضعها على منصة رباعية الدفع الأمريكية Humvee، وكذلك ناقلات الأفراد المدرعة الأمريكية M1126 Stryker .

المصدر: روسيسكايا غازيتا