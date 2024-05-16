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"كاتيوشا الصغيرة".. تشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

العلوم والتكنولوجيا

warfiles.ru
راججة الصواريخ المصغرة
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تشارك في القضاء على مقاتلي جيش نظام كييف منظومة مصغرة غريبة، وهي راجمة الصواريخ الصغيرة Bukhatyusha ( باخا + كاتيوشا).

rg.ru
شاحنة "واز 3303" الخفيفة

وأظهرت الصور التي نشرتها الشبكات الاجتماعية راجمة الصواريخ التي تم وضعها على منصة شاحنة УАЗ-3303 الصغيرة. وتمتلك تلك الشاحنة بفضل الدفع الرباعي قابلية عالية للحركة والمناورة.

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وبالطبع يقل عدد السبطانات في تلك المنظومة عما هو عليه في راجمة الصواريخ "غراد، بي إم – 21"،  لكن هذا العدد غالبا ما يكفي لإصابة الهدف بصاروخ يزن رأسه الشديد الانفجار 30 كيلوغراما.

ويذكر أن УАЗ-3303  قد تكون أحيانا منصة للصواريخ الجوية غير الموجهة ومدفع ЗУ-23-2 السريع الرمي المضاد للجو.

المصدر: روسيسكا غازيتا

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