"كاتيوشا الصغيرة".. تشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
warfiles.ru
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تشارك في القضاء على مقاتلي جيش نظام كييف منظومة مصغرة غريبة، وهي راجمة الصواريخ الصغيرة Bukhatyusha ( باخا + كاتيوشا).
rg.ru
وأظهرت الصور التي نشرتها الشبكات الاجتماعية راجمة الصواريخ التي تم وضعها على منصة شاحنة УАЗ-3303 الصغيرة. وتمتلك تلك الشاحنة بفضل الدفع الرباعي قابلية عالية للحركة والمناورة.
وبالطبع يقل عدد السبطانات في تلك المنظومة عما هو عليه في راجمة الصواريخ "غراد، بي إم – 21"، لكن هذا العدد غالبا ما يكفي لإصابة الهدف بصاروخ يزن رأسه الشديد الانفجار 30 كيلوغراما.
ويذكر أن УАЗ-3303 قد تكون أحيانا منصة للصواريخ الجوية غير الموجهة ومدفع ЗУ-23-2 السريع الرمي المضاد للجو.
المصدر: روسيسكا غازيتا