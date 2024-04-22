بالـ"كاتيوشا" والمدفعية.. حزب الله يكشف عن عملياته ضد الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الثلاثاء ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الاثنين 22 أبريل 2024.

وحسب بيانات الحزب، فقد نفذ 5 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة.

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وفي ما يلي العمليات التي نفذتها المقاومة اللبنانية ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 11.20: استهداف ‏التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 16.45: استهداف تجمع ‏لجنود إسرائيليين خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 07.00: استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 10.25: استهداف تموضع ‌لجنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا بالقذائف المدفعية.

3- الساعة 18.55: استهداف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ "كاتيوشا"، كرد على ‏اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين.

المصدر: RT