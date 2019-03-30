الهند تستعد لحرب في الفضاء

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي أنبيلوغوف، في "فزغلياد"، حول التجربة الهندية لصاروخ ضد الأقمار الصناعية والسباق الأمريكي الروسي الصيني في هذا الاتجاه.

وجاء في المقال: أجرت الهند، في الـ 27 من مارس 2019، اختبارا ناجحا لسلاح جديد مضاد للأقمار الصناعية، أدى إلى تدمير الجهاز الطائر في مدار أرضي منخفض. يُطلق على المشروع حتى الآن الرمز A-SAT ، والذي يسمى في العالم بالصاروخ المضاد للأقمار الصناعية.

حتى الآن، هناك، عدا الهند، ثلاث قوى فضائية، هي روسيا والولايات المتحدة والصين، أعلنت رسميا عن حيازة أسلحة مضادة للأقمار الصناعية من طراز "أرض جو". وفيما قامت الهند بخطوتها الأولى نحو تطوير سلاح مضاد للأقمار الصناعية، فإن الولايات المتحدة وروسيا قطعتا شوطا بعيدا في هذا الطريق.

لقد أنشأ كل من هذين البلدين أقمار ملاحقة صناعية تستطيع تدمير أقمار العدو الصناعية، بل والتحكم بها في المدار. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم في الولايات المتحدة، يطورون الطائرة المدارية X-37B ، القادرة على إعادة الأجهزة من مدار قريب من الأرض، مثل الأقمار الصناعية المنسقة أو أقمار الدول الأخرى العاملة، بما فيها الأقمار العسكرية.

وينبغي ألا ننسى تطوير الصين لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية... فهناك، أجريت تجارب لتقريب الأقمار الصناعية واختبار روبوت تحكم وسيطرة باستخدام أجهزة Chuang Xin 3 (CX-3) و Shiyan 7 (SY-7) و Shijian 15 (SJ-15) . من الناحية الرسمية، هذه الأجهزة مصممة لحل مشكلة الحطام الفضائي، ولكن قد يكون لجميع هذه التقنيات استخدامات عسكرية أيضا.

وهكذا، فالاختبار الهندي يكمل الصورة الشاملة للمواجهة غير المرئية في الفضاء، التي تجري على قدم وساق بين القوى العالمية الرائدة، ما يثير مرة أخرى السؤال عن مدى خطورة عسكرة الفضاء "متعددة العوامل" وانعكاسها على التوازن العسكري العالمي...

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