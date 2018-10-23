مجموعة الدول الصناعية السبع تصدر بيانا بشأن مقتل خاشقجي

دان وزراء مجموعة الدول الصناعية السبع في بيان يوم الثلاثاء، بأشد العبارات الممكنة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول التركية.

وقال أعضاء المجموعة إنهم يتوقعون أن تقوم السعودية بتحقيق مستفيض وشفاف وموثوق وسريع في مقتل خاشقجي بالتعاون الكامل مع السلطات التركية.

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وأفادت مجموعة الدول السبع في البيان بأنه على السعودية أن تطبق إجراءات لضمان ألا يحدث شيء مثل هذا مجددا.

كما أشارت إلى أن الرواية السعودية عن موت خاشقجي "تترك الكثير من التساؤلات دون إجابة".

وأعلنت الرياض رسميا، فجر السبت 20 أكتوبر، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية.

وذكرت السلطات في السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.

وأعفى العاهل السعودي مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

المصدر: وكالات