لندن بعد تصريحات أردوغان حول مقتل خاشقجي: ما زالت هناك أسئلة أجوبتها عند السعودية فقط

اعتبر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن الرياض فقط يمكنها أن ترد على أسئلة تنتظر الإجابة حول اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

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وفي تعليقه على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أعلن، اليوم الثلاثاء، إن مقتل خاشقجي "بطريقة وحشية" كان مدبرا، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء: "بيان الرئيس أردوغان هذا الصباح يبرز حقيقة أن أجوبة الأسئلة لدى السعوديين فقط".

وفي خطاب ألقاه خلال اجتماع لكتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، كشف أردوغان رسميا عن معلومات جديدة، حول مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وركز الرئيس التركي على أن مقتل الصحفي السعودي "بطريقة وحشية" كان مدبرا.

وفي خطابه طرح أردوغان مجموعة من الأسئلة تتعلق بملابسات هذه الجريمة، مطالبا الرياض بالإجابة عنها.

المصدر: وكالات