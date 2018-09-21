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مصر تسترد قطعة أثرية نادرة سرقت من معبد الكرنك

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مصر تسترد قطعة أثرية نادرة سرقت من معبد الكرنك
Reuters Goran Tomasevic
معبد الكرنك
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أكد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبد الجواد، أن مصر استردت قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك بمحافظة الأقصر.

وأوضح عبد الجواد أن مصر تمكنت من وقف بيع القطعة الأثرية في أحد صالات المزادات بالعاصمة البريطانية لندن.

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وأشار إلى أن سفارة جمهورية مصر العربية في لندن، تسلمت القطعة يوم 19 سبتمبر 2018، وسوف تصل إلى أرض الوطن خلال أيام حيث ستقوم وزارة الآثار بوضعها في مكانها الأصلي بمعبد الكرنك.

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القطعة المستردة

ووصف عبد الجواد القطعة الأثرية المستردة بأنها منحوته من الحجر للملك أمنحتب الأول، وكانت معروضة في المتحف المفتوح داخل معبد الكرنك، وجرت سرقتها وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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