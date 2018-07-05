مصر تعرض آثارا نادرة مستردة من مهربين

عرض المتحف المصري في القاهرة، أمس الأربعاء، مئات القطع الأثرية التي تمت استعادتها من إيطاليا بعد مصادرة السلطات لها هناك من مهربين خلال شهر مايو.

وقال أمين المتحف المصري أحمد سمير، إن القطع الأثرية المعروضة ترجع لعصور مختلفة في تاريخ مصر القديم، وألمح إلى أن المهربين كانوا منظمين للغاية، حيث كان من بين الآثار النادرة عملات معدنية من عصر بطليموس الثاني.

وتضم المجموعة المعروضة 19 ألف قطعة نقدية معدنية تعود إلى العصرين اليوناني والروماني و151 تمثالا صغيرا، إضافة إلى 175 قطعة أثرية.

وتفاقمت أعمال سرقة الآثار المصرية في السنوات التي تلت ثورة يناير 2011، حيث نُهبت آثار من المتاحف والمساجد والمخازن ومواقع التنقيب غير القانونية.

وصادرت شرطة نابولي الآثار المصرية في مايو، عقب محاولة تهريبها في مجموعة من الطرود من مواقع للتنقيب عن الآثار التي تعود إلى عصور حضارات مختلفة.

المصدر: وكالات