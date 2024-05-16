احتجاجات في بيروت على قرار مصادرة الدراجات النارية غير المسجلة (فيديو)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء الخميس احتجاجات على الخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية بمصادرة الدراجات النارية غير المسجلة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو في لبنان لاحتجاج بعض الشباب وتم إغلاق عدد من الطرقات في شوارع بيروت في رفض واسع للخطة الأمنية التي أطلقها وزير الداخلية بمصادرة الدراجات النارية غير المسجلة في وقت تغلق فيه الدوائر الرسمية أبوابها أمام المواطنين لتسجيلها.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن "عددا من الشبان قطعوا طريق المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة، احتجاجا على القرار".

وانطلقت صباح أمس الخطة الأمنية التي حضرت بناء على توصيات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بعد الاجتماع الأمني الذي خصص لبيروت قبل نحو عشرة أيام، وحضره ممثلون عن الجيش والأجهزة الأمنية كافة.

وتقوم الخطة الأمنية على "تدابير مشددة هدفها حفظ الأمن، عبر تسيير دوريات ليلا ونهارا"، كما تم "رفع مستوى الجهوزية، بعد ارتفاع الشكاوى التي تحصل، خصوصا في بيروت وضواحيها".

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المصدر: RT