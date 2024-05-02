نائب لبناني: لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديم مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك"

نفى النائب اللبناني إبراهيم منيمنة تقديم مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد.

وجاء نفي النائب عقب تداول أخبار عن تقديم عدد من النواب مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" في لبنان.

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وقال منيمنة في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديمنا مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" في لبنان".

وأضاف: "الحقيقة أننا نعمل على مشروع قانون لحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية وسنضع الرأي العام في تفاصيله فور تقديمه للمجلس النيابي، كما أننا ندرس الخيارات الممكنة لحماية القاصرين عبر مختلف التطبيقات الاجتماعية".

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت عن ضبط عصابة تقوم باستدراج الأطفال والقصر بهدف اغتصابهم وإجبارهم على تعاطي المخدرات في عدة فنادق، بينهم "تيك توكر" شهير.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إنه تم توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسية على صغار من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.

كما أوضح البيان أنه تم توقيف 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم 3 قصر ذائعي الصيت على تطبيق "تيك توك"، وهم من جنسيات لبنانية وسورية وتركية.

المصدر: RT