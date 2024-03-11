اندلاع حريق ضخم بمخازن شركة الكهرباء في منطقة الكريمية بالعاصمة الليبية (فيديو + صور)

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا إصابة 12 شخصا بسبب حريق ضخم اندلع بمخازن الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس، فيما لا يزال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه.

وذكر مراسل RT أن "الحريق اندلع بمخازن شركة الكهرباء في منطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس إذ اشتعلت النيران في مواد خاصة بتنفيذ المشروعات الكهربائية ولا يزال رجال الإطفاء يجاهدون للسيطرة على النيران".

وأكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أسامة علي لـRT أنه "لازالت فرق هيئة السلامة الوطنية تحاول إخماد الحريق بمساندة فرق جهاز الإسعاف والطوارئ وبعض الأجهزة".

وأضاف: "الوضع لازال محتدما والنيران لم تخمد بعد، فيما أصيب 3 من رجال الدفاع المدني، وجرى إخلاء بعض المنازل".

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أوامر بإجلاء قسري لسكان المنازل الواقعة قرب المناطق المشتعلة، وبتوفير سيارات إسعاف، كما دعا رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بتشكيل لجان للتحقيق حول أسباب الحريق وتقديم تقرير مفصل.

صور|| شهود عيان: فرق الإطفاء والطوارئ لا تزال تحاول إخكاد حريق مخازن شركة الأعمال الكهربائية بمنطقة الكريمية في طرابلس. #ليبياpic.twitter.com/WGq6Qk7l3O — ليبيا برس (@libyapress2010) March 10, 2024

ولم تحدد بعد أسباب اندلاع الحريق وحجم الأضرار الناجمة عنه.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام رجال الإطفاء وهم يحاولون السيطرة على ألسنة النيران.

وانتشرت النيران بشكل سريع وواسع في جميع الاتجاهات ووصل ارتفاعها لعشرات الأمتار، كما سمع دوي انفجارات قوية، بينما يكافح رجال الإطفاء من أجل إخماد هذا الحريق الذي خرج عن السيطرة.

تضرر بيوت المواطنين جراء حريق مخازن شركة الاعمال الكهرباء

بردا وسلاما يا سكان الكريمية#ليبياpic.twitter.com/8fQaQEZy0C — جبين المجد الإخبارية (@Yrthjj2a13zVMd5) March 10, 2024

وتشارك المؤسسة الوطنية للنفط بسبع سيارات إطفاء في محاولة لإخماد الحريق الذي اندلع بمخازن شركة الأعمال الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء بمنطقة الكريمية في العاصمة طرابلس.

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المصدر: RT