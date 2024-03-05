 
مباشر

ظاهرة غريبة في ليبيا تثير ذعر المواطنين.. والسلطات تباشر التحقيق (فيديو+ صور)

العلوم والتكنولوجيا

ظاهرة غريبة في ليبيا تثير ذعر المواطنين.. والسلطات تباشر التحقيق (فيديو+ صور)
ظهرت تشققات أرضية غامضة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3lh

ظهرت تشققات أرضية غامضة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين.

وفوجىء السكان المحليون بظهور تصدعات وتشققات غير مسبوقة في عدة مزارع بمنطقة أولاد أبوعائشة والسبيعة، وصل طول بعضها 15 متر وبعرض 4 أمتار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر تشققات كبير في إحدى المزارع.

في غضون ذلك، قالت وزارة البيئة في ليبيا إن فريقا من مراقبة شؤون البيئة في منطقة السبيعة يراقب تلك التشققات الأرضية، لإعداد تقرير وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزراة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.

ونشر جهاز الشرطة الزراعية على حسابه في "فيسبوك" بيانا قال فيه: "نظرا لما تداولته وسائل الإعلام عن وجود تصدعات وتشققات في بعض المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة قام مركز الشرطة الزراعية سوق الخميس التابع لفرع النواحي الأربعة بالتوجه إلي المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة".

وأضاف البيان أن الفرق "وجدت تصدعات بطول 15 متر وعرض 4 أمتار وهذه التصدعات وصلت لأشجار الزيتون وتوجد تصدعات بمزارع أخرى، يصل فيها التصدع إلى طول 200 متر وعمق نصف متر وهي تبعد عن البئر الزراعي حوالي 20 متر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا