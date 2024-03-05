ظاهرة غريبة في ليبيا تثير ذعر المواطنين.. والسلطات تباشر التحقيق (فيديو+ صور)

ظهرت تشققات أرضية غامضة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين.

وفوجىء السكان المحليون بظهور تصدعات وتشققات غير مسبوقة في عدة مزارع بمنطقة أولاد أبوعائشة والسبيعة، وصل طول بعضها 15 متر وبعرض 4 أمتار.

فيديو > بلدية #السبيعة تعلن ظهور تصدعات و تشققات في عدة مزارع بمنطقة أولاد أبوعائشة و توجه الإصحاح البيئي لاعداد تقرير حول الظاهرة . #ليبيا#المرصدpic.twitter.com/MuJoF5JHg2 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 29, 2024

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر تشققات كبير في إحدى المزارع.

في غضون ذلك، قالت وزارة البيئة في ليبيا إن فريقا من مراقبة شؤون البيئة في منطقة السبيعة يراقب تلك التشققات الأرضية، لإعداد تقرير وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزراة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.

ونشر جهاز الشرطة الزراعية على حسابه في "فيسبوك" بيانا قال فيه: "نظرا لما تداولته وسائل الإعلام عن وجود تصدعات وتشققات في بعض المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة قام مركز الشرطة الزراعية سوق الخميس التابع لفرع النواحي الأربعة بالتوجه إلي المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة".

مركز الشرطة الزراعية سوق الخميس التابع لفرع النواحي الأربعة، يطالب ببحث أسباب التصدعات ببعض المزارع في بلدية السبيعة، ويشير إلى أن طولها يقارب 15 متر وبعرض 4 أمتار، مؤكدا وصول طول بعضها لـ200 متر وعمق نصف متر.#زوايا#ليبياpic.twitter.com/IrSKUAOQ99 — زوايا (@zawaya_ly) March 2, 2024

وأضاف البيان أن الفرق "وجدت تصدعات بطول 15 متر وعرض 4 أمتار وهذه التصدعات وصلت لأشجار الزيتون وتوجد تصدعات بمزارع أخرى، يصل فيها التصدع إلى طول 200 متر وعمق نصف متر وهي تبعد عن البئر الزراعي حوالي 20 متر".

المصدر: RT