ساويرس يرد على مهاجميه بعد إشادته بمشروع رأس الحكمة

رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على منتقديه ومهاجميه عقب إشادته بمشروع "رأس الحكمة".

وقال ساويرس في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الحمد لله نجحت في توحيد جهود الشتيمة علي لإثنائي على مشروع "أرض الحكمة" كمشروع ضخم يحل أزمة العملة ويحقق استقرار سوق الصرف ودفع القروض اللي علينا، علاوة على النهوض بالساحل الشمالي بمدن عصرية ومطار دولي".

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وأضاف "منهم من الطبالين لم يقرأ ما قلته وركز هجومه علي لمطالبتي بالحريات السياسية وأهمها الحرية والإفراج عن المظلومين ومراجعة ما فات كأن ليس من حقي هنا كمواطن حتى أن أوجه النصح وهم نفس الوجوه الجاهلة الكريهة من الطبالين معدومي الذكاء والكاريزما لدرجة خفت على واحد فيهم كان هيطق له عرق".

وتابع قائلا: "وكذلك من القوى اليسارية ماركة الأرض بتتباع ما تقولش هياخدوها معاهم أبوظبي وكذلك الإخوان وهم دائمو الهجوم في كل الأحوال حتى لو فيه مصلحة للبلد !!".

وذكر في تدوينته "البلوك للشتامين والتجاهل للمعرضين بمعلوماتهم المغلوطة الركيكة! لكي لا أرفع من شأنهم! أتمسك بكل حرف قلته لمصلحة بلدي وخيرها".

واختتم رده على مهاجميه ومنتقديه بالقول "أخيرا إذا جاءتك مذمتي من ناقص فأعرف أني كامل".

الحمد لله نجحت في توحيد جهود الشتيمة علي …لثنائي علي مشروع ارض الحكمة كمشروع ضخم يحل ازمة العملة و يحقق استقرار سوق الصرف و دفع القروض اللي علينا علاوةً علي النهوض بالساحل الشمالي بمدن عصرية و مطار دولي فمنهم من الطبالين لم يقرأ ماقلته وركز هجومه عليه لمطالبتي بالحريات السياسية… — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 25, 2024

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد وجه الشكر للإمارات بعد توقيع صفقة "مشروع رأس الحكمة" بين القاهرة وأبوظبي.

وأعرب ساويرس عن أمله بأن تعي القيادة المصرية أن "هذه الفرصة الأخيرة" لتغيير المسار ودعاها إلى أن "تستمع لشعبها وتفتح أبواب الحرية".

شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه ..محبى مصر …🙏❤️… دعم غير طبيعى و كرم غير مسبوق … املى ان تعى القيادة المصرية ان هذه فرصة آخيرة لتغيير المسار الحالى .. و كافة الخطط السابقة و مراجعة النفس في كل الامور .. و ان تستمع الي شعبها و تفتح ابواب الحرية المغلقة … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 23, 2024

والجمعة وقعت الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

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وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن التفاصيل المالية لصفقة "مشروع رأس الحكمة"، مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين.

وصرح مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة تحقق مستهدفات التنمية التي حددتها الدولة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءات تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

المصدر: RT