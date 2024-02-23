رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يشكر الإمارات

وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الشكر للإمارات بعد توقيع صفقة "مشروع رأس الحكمة" بين القاهرة وأبوظبي.

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وأعرب ساويرس عن أمله بأن تعي القيادة المصرية أن "هذه الفرصة الأخيرة" لتغيير المسار ودعاها إلى أن "تستمع لشعبها وتفتح أبواب الحرية".

وقال رجل الأعمال المصري في تدوينة على منصة "X": "شكرا دولة الإمارات.. أولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه.. محبي مصر.. دعم غير طبيعي وكرم غير مسبوق".

وأضاف "أملي أن تعى القيادة المصرية أن هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور وأن تستمع إلى شعبها وتفتح أبواب الحرية المغلقة".

شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه ..محبى مصر …🙏❤️… دعم غير طبيعى و كرم غير مسبوق … املى ان تعى القيادة المصرية ان هذه فرصة آخيرة لتغيير المسار الحالى .. و كافة الخطط السابقة و مراجعة النفس في كل الامور .. و ان تستمع الي شعبها و تفتح ابواب الحرية المغلقة … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 23, 2024

وعدد نجيب ساويرس فوائد صفقة رأس الحكمة ردا على مغرد وصفها بأنها "صفقة عقارية".

وقال ساويرس "مش مهم.. المهم تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها واستقرار سوق الصرف والعمالة المصرية التي ستفتح لها فرص عمل جديدة ورفع مستوى العمارة والتنفيذ والتخطيط في مدينة جديدة عصرية مستوى في دبي والعقارات والفنادق تشغل صناعات كثيرة مثل الحديد والإسمنت والأثاث والمفروشات الخ.."

مش مهم ..المهم تدفق العملة الاجنبية و فك ازمتها و استقرار سوق الصرف و العمالة المصرية التي ستفتح لها فرص عمل جديدة و رفع مستوي العمارة و التنفيذ و التخطيط في مدينة جديدة عصرية مستوى في دبى…. و العقارات و الفنادق تشغل صناعات كثيرة مثل الحديد و الاسمنت و الأثاث و المفروشات الخ https://t.co/8XmxctAblW — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 23, 2024

ووقعت الحكومة المصرية الجمعة صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن التفاصيل المالية لصفقة "مشروع رأس الحكمة"، مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين.

المصدر: RT + منصة "X"