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رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يشكر الإمارات

مال وأعمال

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يشكر الإمارات
RT / Facebook
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
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وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الشكر للإمارات بعد توقيع صفقة "مشروع رأس الحكمة" بين القاهرة وأبوظبي.

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وأعرب ساويرس عن أمله بأن تعي القيادة المصرية أن "هذه الفرصة الأخيرة" لتغيير المسار ودعاها إلى أن "تستمع لشعبها وتفتح أبواب الحرية". 

وقال رجل الأعمال المصري في تدوينة على منصة "X": "شكرا دولة الإمارات.. أولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه.. محبي مصر.. دعم غير طبيعي وكرم غير مسبوق".

وأضاف "أملي أن تعى القيادة المصرية أن هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور وأن تستمع إلى شعبها وتفتح أبواب الحرية المغلقة".

وعدد نجيب ساويرس فوائد صفقة رأس الحكمة ردا على مغرد وصفها بأنها "صفقة عقارية".

وقال ساويرس "مش مهم.. المهم تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها واستقرار سوق الصرف والعمالة المصرية التي ستفتح لها فرص عمل جديدة ورفع مستوى العمارة والتنفيذ والتخطيط في مدينة جديدة عصرية مستوى في دبي والعقارات والفنادق تشغل صناعات كثيرة مثل الحديد والإسمنت والأثاث والمفروشات الخ.."

ووقعت الحكومة المصرية الجمعة صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن التفاصيل المالية لصفقة "مشروع رأس الحكمة"، مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين.

المصدر: RT + منصة "X"

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