عشرات ملايين الدولارات.. الحكومة المصرية تكشف تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ البلاد

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الاتفاق المالي للشراكة يتضمن شقين: جزء مالي مقدم وحصة من الأرباح، وشق مالي مقدم يضمن استثمارا أجنبيا بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضح مدبولي، أن الاتفاق المالي للشراكة يتضمن شقين، جزء مالي مقدم وحصة من الأرباح، مقسمة على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وبعد شهرين 20 مليار دولار، و35% من أرباح المشروع طوال مدة المشروع.

وألمح أن الصفقة الاستثمارية الكبرى أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وهي عن رأس الحكمة، وتنمية رأس الحكمة تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للبلاد 2052، والتي تنفذه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية.

وشهد مدبولي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة ، يوم أمس برئاسة مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

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وصرح مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

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كما أكد مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية