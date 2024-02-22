مدبولي: حكومتا مصر والإمارات تعملان على قدم وساق لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء يوم الأربعاء أن حكومتي مصر والإمارات تعملان على قدم وساق لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

وأشار مصطفى مدبولي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد طفرة كبيرة، وأن حكومتي البلدين تعملان على قدم وساق لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة.

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وأكد مدبولي أن "مصر والإمارات تتشاركان الاهتمام والرغبة في إنهاء الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة التي تشتد معاناة الأشقاء الفلسطينيين بسببها".

من جهته، قال غباش أن "المستثمرين الإماراتيين يدركون أهمية السوق المصرية الكبيرة والواعدة، ويتطلعون إلى عقد المزيد من الشراكات بها خاصة أن المستثمرين الإماراتيين يأخذون في الاعتبار الأهداف التنموية المصرية من خلال المشروعات التي يقيمونها في مصر".

وفيما يتعلق بملف الحرب في قطاع غزة، قال غباش "نأمل في إنهاء الحرب في أسرع وقت، وأن يكون هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية.. ولولا الموقف الحازم الذى اتخذته مصر فيما يتعلق بمسألة تهجير سكان قطاع غزة، لاتخذ هذا الملف بعدا آخر".





المصدر: RT