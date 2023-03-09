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بسبب الاحتجاجات.. الجزائر تلغي بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا

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بسبب الاحتجاجات.. الجزائر تلغي بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا
Legion-Media
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها يوم الخميس، عن إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا عقب إشعار الإضراب الذي نقلته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية.

 

وجاء في بيان الشركة أن الإلغاء جاء بعد إشعار الإضراب من طرف الوظيف العمومي، التي نقلتها نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية لكل من يوم 9 و 10 و11 مارس 2023. 

ودعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات للاتصال بوكالة الخطوط الجوية الجزائرية أو التواصل بمراكز الاتصال.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة، بحيث خرج طلاب الثانويات والجامعات احتجاجا على تبنّي مجلس الشيوخ الفرنسي زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

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المصدر: النهار الجزائرية

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