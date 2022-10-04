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لبنان.. مسلسل اقتحام المصارف يتواصل

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لبنان.. مسلسل اقتحام المصارف يتواصل
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عاد مسلسل اقتحام المودعين اللبنانيين للمصارف، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام مصرف في مدينة طرابلس بشمال البلاد، والثاني في مدينة شتورة في منطقة البقاع، وثالث في مدينة صور جنوبي البلاد.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن موظفي شركة كهرباء قاديشا في طرابلس اقتحموا "فيرست ناشيونال بنك"، وذلك بسبب تلكؤ إدارة الفرع في تسليمهم رواتبهم.

وقالت إن عسكريا متقاعدا في قوى الأمن الداخلي، اقتحم مصرف BLC في مدينة شتورة، واحتجز عددا من الرهائن مطالبا بوديعته البالغة 24502 دولار، كاشفة عن محاولة اقتحام أحد المصارف في زحلة إلا أن المصرف أقفل أبوابه قبل وصول المودع.

وذكرت أن مودعا اقتحام بنك "بيبلوس" فرع صور، واحتجز رهائن.

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان. وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

المصدر: RT 

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