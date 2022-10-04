لبنان.. مسلسل اقتحام المصارف يتواصل

عاد مسلسل اقتحام المودعين اللبنانيين للمصارف، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام مصرف في مدينة طرابلس بشمال البلاد، والثاني في مدينة شتورة في منطقة البقاع، وثالث في مدينة صور جنوبي البلاد.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن موظفي شركة كهرباء قاديشا في طرابلس اقتحموا "فيرست ناشيونال بنك"، وذلك بسبب تلكؤ إدارة الفرع في تسليمهم رواتبهم.

موظفو شركة كهرباء قاديشا يقتحمون فرع مصرف fnb في طرابلس pic.twitter.com/dbNu3oAeWl — لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) October 4, 2022

وقالت إن عسكريا متقاعدا في قوى الأمن الداخلي، اقتحم مصرف BLC في مدينة شتورة، واحتجز عددا من الرهائن مطالبا بوديعته البالغة 24502 دولار، كاشفة عن محاولة اقتحام أحد المصارف في زحلة إلا أن المصرف أقفل أبوابه قبل وصول المودع.

احتجاز رهائن في BLC شتورة pic.twitter.com/L6e0LgnmMB — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 4, 2022

حتى اللحظة

اقتحام موظفي كهرباء قاديشا في طرابلس لفيرست ناشيونال بنك

علي الساحلي يقتحم blc في شتورة محتجزا رهائن

محاولة اقتحام في زحلة الا ان المصرف اقفل ابوابه قبل وصول المودع — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 4, 2022

وذكرت أن مودعا اقتحام بنك "بيبلوس" فرع صور، واحتجز رهائن.

احتجاز رهائن في بنك بيبلوس فرع صور pic.twitter.com/CahIKskieb — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 4, 2022

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان. وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

المصدر: RT