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بتهمة الخيانة.. القضاء الجزائري يحكم بإعدام بونويرة والمؤبد لغالي بلقصير وزيتوت

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بتهمة الخيانة.. القضاء الجزائري يحكم بإعدام بونويرة والمؤبد لغالي بلقصير وزيتوت
Handout / Algerian TV / AFP
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أصدرت محكمة الإستئناف العسكرية في الجزائر، اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق برئيس أركان الجيش الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح.

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن الحكم على بونويرة صدر عن تهمتي المؤامرة على سلطة الجيش والخيانة عبر إفشاء أسرار عسكرية.

كما أدانت المحكمة، القائد السابق لقوات الدرك الوطني الجزائري غالي بلقصير غيابيا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى إدانة محمد العربي زيتوت أحد قادة حركة "رشاد" المصنفة على أنها "منظمة إرهابية" بالبلاد، غيابيا بالسجن المؤبد.

المصدر: "النهار" الجزائرية

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