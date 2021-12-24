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ألمانيا تسلم العراق مقترحاتها بخصوص لاجئين عراقيين رفضت طلباتهم

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ألمانيا تسلم العراق مقترحاتها بخصوص لاجئين عراقيين رفضت طلباتهم
Reuters
برلين
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سلمت السفارة الألمانية في بغداد السلطات العراقية مقترحات بخصوص العراقيين المرفوضة طلباتهم باللجوء في ألمانيا.

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وذكر بيان لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الجمعة، أن "وكيل الوزارة كريم النوري، استقبل مسؤول الملف السياسي في السفارة الألمانية لدى بغداد، جوليان روسر، وذلك لبحث ملف العراقيين اللاجئين في ألمانيا".

وبحث الجانبان " القضايا المشتركة وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، كما تطرقا إلى ملف أوضاع العراقيين في الخارج، خاصة أفراد الجالية العراقية الذين لا يمتلكون إقامات شرعية، وضرورة إيجاد آليات مناسبة لحل مشكلاتهم".

وقال النوري، إن "وزارة الهجرة تقدر الدور الذي يقوم به الجانب الألماني، تجاه ملف اللاجئين العراقيين في ألمانيا"، مؤكدا على أن "لألمانيا دورا متميزا في استقبالهم وإيوائهم"، فيما أشار إلى "الجدية والمبادرة التي لمسها العراق في حل المشكلات المتعلقة في هذا الملف".

من جانبه، أكد روسير على أن "ألمانيا مستعدة للتعاون فيما يخدم مصلحة البلدين"، مشيدا "بالدور الكبير الذي تقدمه الوزارة العراقية من خلال الجهود الاستثنائية في حلحلة المشكلات".

ولفت البيان إلى أنه في نهاية اللقاء "تسلم النوري المقترحات الألمانية بصدد العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا". 

المصدر: الغدير

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