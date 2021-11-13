في انخفاض ملحوظ.. السعودية تسجل خلال يوم حالة وفاة واحدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 549192 حالة في المملكة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 538201 حالة.

وأكدت وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 8811 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 51 حالة في المملكة.

المصدر: "سبق"