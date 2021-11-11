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الصحة السعودية توجه رسالة لمليوني مواطن ومقيم في المملكة

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الصحة السعودية توجه رسالة لمليوني مواطن ومقيم في المملكة
Reuters
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وجه وكيل وزارة الصحة السعودية، عبد الله بن مفرح عسيري، رسالة لمليوني مواطن ومقيم في المملكة.

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وقال وكيل الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "الموجة الحالية من كورونا في أوروبا سببها انخفاض التغطية باللقاح خاصة في شرق القارة العجوز".

وأشار إلى أن حوالي مليوني مواطن سعودي ومقيم ممن أعمارهم 12 سنة فأكثر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن، موجها رسالة لهم: "نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد".

وأضاف وكيل الصحة: "كونوا سببا في استكمال الميل الأخير من هذه الرحلة الشاقة".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 38 حالة إصابة مؤكدة وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة، أمس الأربعاء.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة حتى أمس الأربعاء بلغ 549060 حالة، وحالات التعافي 538049 حالة، وتسجيل يوم أمس حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8807 حالة في المملكة.

المصدر: "تويتر"+"عاجل"+"سبق"

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