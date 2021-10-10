بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلق على اجتماع بنغازي

ذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأحد، أنها أحيطت علما بالإشكاليات الوارد ذكرها في البيان الصادر عن اجتماع بنغازي وتدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي لمعالجتها دون تأخير.

وأضاف البيان: "تناشد البعثة جميع الأطراف في ليبيا للدخول في حوار مباشر وبناء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وتابع: "تحث البعثة وبقوة جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويشكل تهديدا للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

وأوضح: "تُذكر البعثة بقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والتي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا".

وحثت البعثة الأطراف الليبية على "العمل سوية بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول".

وذكرت البعثة جميع الأطراف المعنية في ليبيا بـ"أهمية احترام موعد الرابع والعشرين من ديسمبر كموعد للانتخابات وضعته خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 لعام 2021، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي وبالتالي تأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية يستمدان قوتهما من الشعب، حيث إن الوضع الراهن ليس وضعا لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام".

يأتي التعليق على خلفيه اجتماع عاجل عقده نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني فى مدينة برقة شرق ليبيا، اعتبره المراقبون "جرس إنذار" يهدد بقاء تماسك المسار السياسي الليبي.

ناصر حاتم

المصدر: RT