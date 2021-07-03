أستاذ بجامعة القاهرة: إثيوبيا بدأت تخزين المياه وراء سد النهضة تمهيدا للملء الثاني

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، حقيقة بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة.

وقال شراقي في تصريح لـ"مصراوي" يوم السبت، إنه تم تصريف مليار متر مكعب من المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة، حين تم فتح بوابات السد في شهر أبريل.

وأضاف أن بحيرة السد عند فتح البوابات أصبحت 4 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى أن التخزين يتم منذ أسبوع، وهي عند حدود الـ 5 مليارات متر مكعب، لتعويض المليار متر مكعب التي تم فقدها.

وتابع شراقي قائلا إنه وخلال ساعات ستكون البحيرة عن حدود 5 مليارات متر مكعب، ما يعني أن ذلك تمهيد للملء الثاني، لأنه لا يمكن بدء الملء إلا عند تعويض المليار المفقود، بحسب ما قال وما تابعه من خلال خرائط الأقمار الصناعية.

وتوقع أن يكون فيضان هذا العام متوسطا أو أكثر قليلا، وأن يشهد النصف الثاني من الأسبوع الحالي، أمطارا غزيرة على إثيوبيا.

وأثير مؤخرا جدل واسع حول حقيقة بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة في ظل حالة من الجدل حول صحة تلك الأنباء ودقتها.

وتسعى إثيوبيا إلى إكمال مخطط بناء السد ومراحل الملء دون اكتراث لمصالح ومطالب دولتي المصب مصر والسودان.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث ملف السد يوم 8 يوليو الجاري، وفقا لما أعلنته صحيفة سودانية يوم السبت.

المصدر: موقع "مصراوي"