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حاكم دبي يوجه وزارة العدل الإماراتية لـ"التقاضي عن بعد"

أخبار العالم العربي

حاكم دبي يوجه وزارة العدل الإماراتية لـ
Reuters
محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي
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وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون أكثر من 80 بالمئة من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021.

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وكتب آل مكتوم في تغريدة عبر "تويتر": "نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد-19 .. وجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80 بالمئة من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021.."

وأضاف: "هدفنا أن نكون الأسرع والأفضل و الأعدل في خدمات القضاء".

المصدر: تويتر

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